Леса в Муезерском районе едва не сгорели из-за замыкания на ЛЭП

Днем в среду, 8 июня, в лесу за 7 километров от поселка Мотко вспыхнули пожары. Очагов было два, оба располагались рядом, в труднодоступных местах, сообщили в Минприроды Карелии.

Общая площадь этих пожаров в Муезерском районе составила около 23 гектаров. Лесные пожарники и десантники потушили их ночью. Причиной возгорания предположительно стало замыкание линии электропередачи.

С начала сезона уже семь лесных пожаров зафиксировали в Карелии. Огонь в общей сложности охватил площадь 29,9 гектаров.

В минувшем году в это время произошло 26 лесных пожаров на площади 67,5 гектаров. // Фото: МЧС Карелии