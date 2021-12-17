Леса в Карелии восстанавливают с перевыполнением плана

Лесовосстановление в сезоне-2021 в Карелии выполнили на 129 процентов по сравнению с планом. В Минприроды республики подсчитали площади, на которых этот процесс проводили искусственно и где он происходил естественным путем.

В целом леса восстановили на 29 тысячах гектаров, в том числе искусственно на 8,7 гектара. Естественный процесс при содействии арендаторов произошел более чем на 20 тысячах гектаров.

Арендаторы лесных участков высадили сеянцы ели и сосны в первом до наступления жары, то есть в лучшие по агротехнике сроки. Было запланировано освоить 6,7 тысячи га, но объем работ составил 8,7 тысячи га. Содействие естественному лесовосстановлению выполнили на площади 16,6 тысячи га.

Арендаторы также ухаживали за лесными культурами, нет допуская «забивания» лиственными породами и травой подрастающей поросли сосен и елей. Такие работы выполнили на площади 18,3 тысячи га.

Для посадки деревьев в следующем году подготовили почву на площади 3,8 тысячи га. // Фото: источник