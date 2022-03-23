Лекарственное обеспечение петрозаводчан обсудили в правительстве

23 марта на правительственном совещании по развитию карельской столицы министр здравоохранения РК Михаил Охлопков рассказал о лекарственном обеспечении петрозаводчан. Именно снабжение лекарственными препаратами сейчас стало самым болезненным для горожан вопросом.

Охлопков отметил, что минздрав республики отвечает только за обеспечение лекарствами льготных категорий населения. По его словам, еще в 2021 году прошли торги, связанные с закупками препаратов для льготников и, как выразился министр, "за исключением нескольких позиций" препараты закуплены. С какими препаратами могут возникнуть проблемы у льготников, и что делать тем, у кого льгот нет, а лекарства нужны, министр не уточнил.

Недавно, правда, сказал Охлопков, по распоряжению заместителя премьер-министра России Голиковой министерству здравоохранения совместно с управлением Росздравнадзора поручено курировать вопрос снабжения коммерческих аптек лекарственными препаратами. Пока результат совместной работы выразился в создании республиканского чата, в котором участвуют представители коммерческих аптек и поставщиков. Тем не менее, из-за нарушения путей доставки лекарственных препаратов проблемы с лекарствами остаются.

Михаил Охлопков также отметил, что по информации на середину марта 2022 года вакцинацию от коронавируса прошли 151 465 петрозаводчан или 80,14% от тех, кто теоретически должен был вакцинироваться. Фото pixabay.com/HeungSoon