18 июля 2022, 20:54
Лекарства по рецепту будут продавать онлайн
Эксперимент по продаже в интернете рецептурных препаратов должен начаться совсем скоро
Эксперимент по реализации рецептурных препаратов дистанционно проведут в России. Это поручил сделать Владимир Путин во время заседания совета по нацпроектам и стратегическому развитию, передает ТАСС.
Необходимые документы нужно подготовить за две ближайших недели. Также необходимо в эти сроки провести согласования между ведомствами. Президент попросил «не затягивать».
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что соответствующий законопроект подготовили в Минэке РФ и согласовали с его ведомством. Но есть еще вопросы, которые надо проработать дополнительно.
Напомним, сейчас в России через интернет можно купить только не требующие предъявления лекарства. // Фото: pxhere.com