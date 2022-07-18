Лекарства по рецепту будут продавать онлайн

Эксперимент по реализации рецептурных препаратов дистанционно проведут в России. Это поручил сделать Владимир Путин во время заседания совета по нацпроектам и стратегическому развитию, передает ТАСС.

Необходимые документы нужно подготовить за две ближайших недели. Также необходимо в эти сроки провести согласования между ведомствами. Президент попросил «не затягивать».

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что соответствующий законопроект подготовили в Минэке РФ и согласовали с его ведомством. Но есть еще вопросы, которые надо проработать дополнительно.

Напомним, сейчас в России через интернет можно купить только не требующие предъявления лекарства. // Фото: pxhere.com