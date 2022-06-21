Легковушка на Кукковке на «зебре» сбила собаку

Ночью 21 июня автомобиль сбил собаку на улице Ровио в карельской столице. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, как пес бежит по пешеходному переходу, его на большой скорости сносит машина и уезжает. Собака остается лежать на проезжей части.

Очевидцы написали, что пес выжил, он был весь в крови. Неравнодушные люди увезли его в ветеринарную клинику.

Собака породистая, в синем ошейнике, сейчас разыскивают ее хозяев. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте