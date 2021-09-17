Легковушка и грузовик столкнулись на юге Карелии

Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Олонецком районе Карелии накануне вечером. Об этом сообщает официальный паблик республиканского МЧС. Авария случилась 16 сентября в 21:07 на федеральной трассе «Кола».

Для ликвидации ДТП привлекались 5 человек и одна единица техники. Кроме того, спасатели выезжали на место аварии в Сегежском районе, где автомобиль съехал в кювет. ДТП случилось 16 сентября в 10:45 на трассе «Кочкома-Госграница».

На ликвидацию последствий этой аварии привлекались два человека и одна единица техники. Информация о пострадавших в обоих происшествиях уточняется.