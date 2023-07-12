Легковой автомобиль попал под фуру на трассе в Карелии

Вечером во вторник, 11 июля, на автодороге «Кола» столкнулись легковой автомобиль и фура. Об аварии сообщили в группе ОПС по Беломорскому району ВКонтакте.

В результате ДТП на 780-м километре трассы часть проезжей части оказалась перекрыта. Автомобили столкнулись по касательной, легковушку помяло.

На место аварии приехали пожарные из поселка Летнереченский. Никто из людей не пострадал. // фото: ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району»/ВКонтакте