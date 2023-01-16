Ледовары отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 16 января, свой праздник отмечают ледовары – и профессионалы, и любители, которые приводят в порядок ледовое покрытие на больших аренах и дворовых катках.

Как отметили в пресс-службе Министерства образования и спорта Карелии, ледовары часто остаются в тени того, что происходит на льду, однако они тоже вносят вклад в мир спорта. Обычно во время хоккейных матчей или других соревнований все внимание приковано к спортсменам, однако важны и условия. И от качества покрытия зависит, насколько удачным получится выступление.

К слову, дата выбрана не случайно. Именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках. // Фото и видео: vk.com/minsportkarelia.