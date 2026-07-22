Lamba: выгодная инвестиция в центре карельского туризма

Жилой комплекс расположен в центре города Сортавала

Жилой комплекс LAMBA в Сортавала от строительной компании NOVA - очень привлекательный объект для инвестиций.

Жилой комплекс расположен в центре Сортавалы, недалеко от железнодорожного вокзала, кафе и магазинов. Жильцы дома получат доступ в любую часть города, а также смогут насладиться знаменитыми культурными, историческими и природными объектами поблизости – горный парк «Рускеала», гора «Паасо», «Валаам», парк «Бастiонъ» и другие.

С каждым годом спрос на туризм и отдых в Карелии неуклонно растет. Одним из самым востребованным направлением среди туристов по-прежнему остается Сортавальский район. Поток туристов увеличился в Сортавальском районе за год более чем на 10%.

Поэтому сегодня можно однозначно спрогнозировать растущий спрос на инвесторском рынке города Сортавала.

Инвестиция в жилой дом LAMBA в Сортавала – это шанс стать частью развивающегося туристического направления и получить стабильный доход от аренды. Не упустите возможность вложить средства в будущее своих детей, наслаждаясь всеми преимуществами сдачи в аренду квартиры в одном из самых красивых уголков России.

Квартиры в жилом доме LAMBA подходят под все виды ипотек. Подать заявку* и подобрать квартиру можно в офисе строительной компании NOVA совершенно бесплатно.

Подробности в отделе продаж адресу: г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, 29 и по телефону: +7 (8142) 59-47-47

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