Лахденпохья попала в десятку популярных направлений осеннего отдыха

Осенью в коттедже можно хорошо отдохнуть в разных российских регионах. По данным сайта бронирования жилья Tvil.ru, туристы чаще всего едут в 10 популярных мест. В их числе – карельская Лахденпохья.

Специвалисты сервиса составили топ-10 направлений, где чаще всего резервируют дома на осень россияне. Это Евпатория, Анапа, Лахденпохья, Осташков, Банное, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Суздаль, Переславль-Залесский и Шерегеш.

Дешевле всего отдохнуть в коттедже осенью в Евпатории. Это будет стоить 3066 рублей за 10 ночей. Дороже – в Санкт-Петербурге, 9000 рублей за две ночи.

Проживание в течние пяти ночей в Лахденпохье обойдетсяв 5935 рублей. // Фото: «Мир тесен»/Иван Петров