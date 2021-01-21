Квартиры россиян массово проверяют на перепланировки

Жилищные инспекторы массово проверяют квартиры россиян, о нарушениях в которых заявляют соседи. Ревизоров интересуют незаконные перепланировки. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, штраф можно получить не только за снесенные стены, дополнительно протянутые трубы, но и снятую дверь на кухне с газовой плитой.

Перед приходом инспекторы дважды отправляют уведомление по почте с указанием точной даты визита. Если жилец проигнорирует письмо, то контролеры обратятся в суд и придут с приставами. Если выяснится, что изменения отвечают техническим требованиям, но не внесены в реестр, их отобразят на бумаге. За опасную перепланировку придется отвечать в суде.

«Если суд обяжет привести в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это все за свой счет. Более того, на лицо, в отношении которого будет вынесен судебный акт, может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов»,

- рассказывает юрист Роман Францев.

Если нарушитель проигнорирует требование суда, то может и вовсе остаться без крыши над головой.

Эксперты считают, что проверки приведут к всплеску активности мошенников, которые начнут разгуливать под видом жилищных инспекторов.

Между тем, чуть позднее Мосжилинспекция в беседе с «Газете.Ru» опровергла информацию о массовых проверках. В организации уточнили, что проверки проводятся по факту обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района. Их специалисты не занимаются сверкой реестров и документации, чтобы зафиксировать список якобы нарушителей. (фото klub-masterov.ru)