16 тысяч автомобилей отзывают в России после нескольких возгораний

ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» отзывает в России 16 тысяч автомобилей. Это связано с несколькими случаями возгорания транспортных средств, произошедшими в декабре 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Росстандарт.

Под сервисную кампанию попали 16 075 автомобилей Haval F7 и F7X, проданных в России с мая 2019 года по январь 2021 года. Причиной отзыва называют вероятное нарушение герметичности топливной системы некоторых машин при низкой температуре из-за возможного повреждения топливных трубок при транспортировке.

В дилерских центрах на всех автомобилях заменят топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром. Работы выполнят бесплатно для автовладельцев. Список VIN-кодов машин, попавших под отзыв, опубликован на сайте Росстандарта. Фото: скриншот видео Youtube