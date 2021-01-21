Более 21 тысячи зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 612 человек. Вылечились 26 902 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 3458 новых случаев. В Санкт-Петербурге - 3112, в Вологодской области - 307, в Архангельской области - 252, в Мурманской области - 232, в Ленинградской области - 225.

Всего с начала пандемии болезнь зафиксирована 3 655 839 раз. Летальным исходом закончились 67 832 случая.

Напомним, в Карелии 20 января выявлены 285 новых заболевших. Фото clients-cdnnow.ru