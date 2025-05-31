Курение зло: в Петрозаводске из-за окурка выгорели две лоджии

В Петрозаводске случился пожар на балконе девятого этажа жилого дома. Пожарные вывели мужчину из задымленной квартиры, а медики оказали ему первую помощь.

12 спасателей МЧС ликвидировали пожар на семи квадратных метрах. Огонь повредил две лоджии и окно. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Обычно длина окурка около 23 миллиметров, но даже такие маленькие фрагменты могут нанести вред здоровью и имуществу, подчеркивают в МСЧ.

Кстати, 31 мая - Всемирный день без табака. © «Петрозаводск говорит»