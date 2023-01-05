Культурный слой слишком тонок. Как сохранить то, что имеем

Текст и фото: Алина Гапеева

Ведлозеро шумит, волнуется… Это не про озеро, а про большой поселок в Пряжинском районе. Вроде бы и повода особого нет. Просто уволилась местный библиотекарь, ушла по собственному желанию. Произошло это для ведлозерцев неожиданно, вот они и недоумевают: почему она ушла и что будет с библиотекой?

В социальных сетях идет бурное обсуждение, ведлозерцы даже написали открытое письмо директору МБУ «Межпоселенческая библиотека национального муниципального района» Елене Сафоновой с надеждой вернуть любимого библиотекаря, ведь Татьяна Ивановна Воронова проработала в библиотеке 11 лет, она грамотный и заинтересованный специалист, сумела найти подход к каждому посетителю, ей удалось привлечь новых читателей в условиях, когда все меньше людей обращаются к печатной литературе. Библиотекарь проводила интереснейшие встречи, вечера, не жалея ни сил, ни времени. «Такого специалиста, наверно, будет очень трудно найти. Очень жаль терять такие кадры», — сожалеют участники сообщества «ВКонтакте» «Ведлозеро — деревня мирового масштаба».

Что случилось так внезапно? Ведь до пенсии сотруднику еще далеко. Имеют ли место быть конфликты с руководством, жесткие условия работы, или это результат накопленных проблем?

— задаются вопросами ведлозерцы в обращении к руководству, опубликованном в группе «Ведлозеро – деревня мирового масштаба».

Директор МБУ «Межпоселенческая библиотека национального муниципального района» Елена Сафонова незамедлительно дала ответ жителям Ведлозера. Она пояснила, что сотрудник библиотеки написала заявление об уходе по собственному желанию, что Татьяну Воронову пытались убедить продолжить работать и она сама, и другие сотрудники организации.

«Конфликтов лично со мной или другими коллегами не наблюдалось, условия труда не менялись, не стали жестче – все продолжают работать в обычном режиме», — говорится в ответе директора. Елена Сафонова попыталась успокоить ведлозерцев: «В настоящее время в Ведлозерской сельской библиотеке работает С.И. Егорова. Это специалист с высшим образованием филолога, знанием финского и карельского языков, а также квалификацией «библиотекарь». Библиотека работает в штатном режиме».

Но волнения не утихают, видимо, ситуация задела за живое.

В конце декабря вышел очередной номер сельской газеты «Ведлозерские окна» (не удивляйтесь: в Ведлозере есть свое печатное издание!). И снова тема библиотеки здесь затронута. «Бывший библиотекарь Е.В.Ф.», как представился автор, пишет:

«Я отработала в библиотеке много лет, поэтому никак не могла остаться равнодушной к ситуации, сложившейся в Ведлозере по поводу увольнения библиотекаря Татьяны Вороновой. Чувствуются недоумение и волнение жителей села. Видно, она хороший специалист, раз люди горой пытаются ее вернуть на прежнее место работы. Жаль, что лично с ней я не знакома. Сама она о сложившейся ситуации ничего не говорит, что же, имеет полное право.

Я же скажу, что библиотечная работа — это не выдавание книжек... Она разве что сравнима с трудом шахтера, разница только в том, что труд в библиотеке не физический, а умственный. Но такой же каторжный, как на тяжелом производстве. К тому же особенно много времени и сил отнимают оформление всевозможных бумаг».

Е.В.Ф. пишет, что слово «отчет» все время вертится на языке библиотечного работника. Мало того что надо подготовить какое-либо мероприятие, подобрать материал, продумать оформление, поработать с читателями, требуется сделать отчет о нем (фото, загрузка отчета в соцсети, заполнение журнала и паспорта мероприятия). Каждую неделю и каждый месяц библиотекарь должен отчитаться по посещениям библиотеки. Здесь необходимо сосчитать читателей, пришедших в библиотеку, обслуженных вне ее, сколько было инвалидов, детей, молодежи, взрослых – каждую категорию читателей считаем отдельно… А с утра надо заполнить библиотечный журнал, где цифры, цифры, цифры… Необходимо проверить порядок во всех документах, провести проверку литературы, ее списание... А иногда библиотекаря обязывают составить смету – любую: от ремонта дверей, окон до ремонта помещения.

И дальше задается вопросом: «А вам не кажется, что в библиотеке как раз самое важное – это читатель? Для настоящего библиотекаря он всегда на первом месте, библиотекарь знает вкусы каждого читателя, кому и что посоветовать, где взять материал, чем помочь... И люди ценят именно это. Получается, что людям нужны профессионалы, чиновникам — только отчеты. Как говорится, все хорошо, только люди мешают».

Она тоже несколько лет назад оставила работу в библиотеке, и, как признается, нисколько об этом не жалеет, ведь кроме цифр и отчетов есть люди, семья, голубое небо, белый снег и просто жизнь...

И как написала еще одна жительница Ведлозера Марина Рыбникова, хочется сказать в защиту наших женщин, отработавших на своих местах достойно, что мы их уважаем.

Жителям больших и не очень больших городов, наверное, не понять, что такое библиотека. Многие, погруженные в интернет, не представляют, зачем она нужна, когда любую инфомацию можно найти в сети, там же скачать фильмы, послушать книги, а чтобы пообщаться, можно где-нибудь поклубиться или, например, сходить в театр или на выставку… В селе ситуация совсем другая: сегодня там все это заменяют клуб, если его еще не закрыли, да библиотека. Здесь люди не только находят интересное чтение, но и сочувствие, уважение, здесь получают интересную информацию «для души» и, главное, могут высказаться, проявить себя. Этот культурный слой, конечно, тонок, но это последнее, что осталосья для внутреннего развития человека. Дальше уступать они не намерены. Люди должны жить как люди.