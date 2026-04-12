Кулич-гигант испекли в российском регионе

Гигантский кулич испекли в Крыму, украсив его 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира, сообщили РИА Новости.

Праздничное изделие было создано из сотен маленьких куличей. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 килограммов, одна тысяча яиц, десять мешков сахара по 50 килограммов и 15 килограммов изюма. В результате диаметр изделия составил 3,5 метра, а вес — 600 кг.

В прошлом году диаметр подобного кулича в окружности составлял около 2,5 метра.