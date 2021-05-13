Кукковский сквер лидирует среди проектов благоустройства

Петрозаводчане вбирают общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Уже определились лидеры голосования. Пока побеждает Кукковский сквер, по данным на утро 13 мая этот объект набрал 1 711 голосов. На втором месте Губернаторский сад, за который проголосовали 1539 человек. Замыкает тройку лидеров территория у д. № 40 на Октябрьском проспекте с 1435 голосами.

Также в первую семерку вошли территория у дома на Ключевой, 14 (1 292 голоса), территория у дома на Березовой аллее, 40 (1 271), Спортивный сквер (941) и Якорный парк (868).

Меньше всего голосов пока у территории у дома на Крылова, 6 (534), сквера «Черёмушки» (457) и Калининской аллеи (446).

Голосование – живой процесс, и только от жителей города зависит, как будет меняться ситуация.

Для того, чтобы поддержать любой из проектов, надо зайти на сайт 10.gorodsreda.ru и сделать несколько простых действий:

– выбрать объект и нажать на кнопку «Узнать подробности и проголосовать»;

– изучить объект;

– принять решение и нажать на кнопку «Голосовать за объект»;

– зарегистрироваться и получить подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг»;

– проголосовать.