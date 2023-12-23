Куда пойти с детьми в Петрозаводске с 1 по 8 января

Текст: Елена Малишевская

В новогодние каникулы на площади Кирова будет работать Рождественская ярмарка: фотозоны, мастер-классы и анимационные программы для детей. Там же будет открыт традиционный ледовый каток. Театры и музеи Петрозаводска тоже подготовились к праздничным выходным: они предлагают для маленьких горожан и их родителей много интересного. Мы собрали самые заметные мероприятия в одной афише.

Музыкальный театр Карелии

Для того чтобы почувствовать в полной мере волшебство новогодних праздников, конечно, надо идти в Музыкальный театр.

«Морозко». Музыкальная сказка в одном действии для детей и взрослых (0+). 2 января в 12:00 и 15:00. Продолжительность спектакля – 50 минут.

Эта народная сказка – одна из самых любимых для многих поколений юных зрителей. На театральной сцене история о хозяине зимнего леса расцвела множеством красок и обогатилась удивительными, действительно сказочными эффектами.

«Бременские музыканты». Мюзикл в двух действиях (6+). 3 января в 12:00 и 16:00.

Знаменитая сказка переосмыслена в духе нынешних реалий, однако главная мысль новой версии созвучна оригиналу: это спектакль о любви, дружбе и свободе.

«Тайная комната, или В погоню за Белым кроликом». Театральный квест (12+). 3 января в 17:00, 5, 6, 7, 8 января в 14:00.

В каждом театре есть Тайная комната. И если ее открыть, то в театре станут происходить странные вещи... И только вы сможете спасти театр. У вас есть час, за который нужно все исправить, вернуть на места и закрыть Тайную комнату.

«Щелкунчик». Балет-феерия в двух актах (6+). 4 и 5 января в 18:00. Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут.

Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» – самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей так и для взрослых любителей классического балета. Постановка Кирилла Симонова вошла в число лучших российских спектаклей для детей и юношества.

«Хрустальная туфелька». Музыкальная сказка в двух действиях (6+). 6 января в 12:00. Продолжительность спектакля – 1 час 45 минут.

На сцене Музыкального театра - всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... Классическая музыка, знакомые с детства герои и много чудес на сцене!

Рождественский гала-концерт в двух отделениях (12+). 7 января в 18:00.

Традиция в канун Нового года давать грандиозный гала-концерт – одна из любимых в Музыкальном театре. Праздник музыки и танца, новогоднее убранство сцены – все это создает особое настроение, так трепетно ожидаемое нами в зимние дни.

«Красавица Насто». Музыкальная сказка в одном действии (6+). 8 января в 18:00.

Народная карельская сказка о том, как коварная колдунья Сюоятар стремится сжить со свету девушку Насто, но ее друзья в конце концов распутывают клубок обмана. Добро торжествует – как и положено в сказке.

Национальный театр Карелии

Лучший национальный театр России (после победы в конкурсе у нашего театра такой статус) приглашает посмотреть спектакль «Снежная королева» (6+). С 2 по 6 января в 11:00, в 14:00 и в 17:00.

Творческая команда под руководством режиссера Вячеслава Полякова создала на сцене театра уникальный мир, наполненный красотой и музыкой. Бесконечно фантазийные декорации Егора Кукушкина и авторские костюмы Виктории Кудрявцевой удивят даже самых требовательных зрителей.

Открывать новое в знакомых с детства историях – это ли не чудо и радость? Именно за радостью и чудом мы приглашаем юных и взрослых друзей театра на сказку «Снежная королева» в новогодние каникулы!

Театр кукол Карелии

В новогодние праздники в Театре кукол Карелии - сказки на любой возраст.

«Подарок для Деда Мороза». Ёлка для самых маленьких (0+).

2 января в 10:00 и 12:00.

3 января в 10:00, 12:00 и 16:00.

4 января в 12:00, 16:00 и 18:00.

5 января в 10:00, 12:00 и 16:00.

6 января в 10:00 и 16:00.

7 января в 10:00 и 12:00.

Гномики догадались, что каждый Новый год происходит ужасная несправедливость: Дед Мороз дарит всем подарки, а кто же подарит ему? Как всегда в интерактивной новогодней программе, детей ждут песенки, потешки, танцы и приятные сюрпризы. И Дед Мороз обязательно придёт и подарком останется доволен.



«Путешествие на Северный полюс». Новогодняя программа (0+).

2 января в 14:00.

3 января в 14:00 и 18:00.

4 января в 10:00 и 14:00.

5 января в 14:00 и 18:00.

6 января в 12:00 и 14:00.

Представление в фойе и спектакль «Сампо-Лопаренок». Злой колдун Ветродуй погасил Северное сияние, и теперь Дед Мороз не может найти дорогу на праздник к ребятам. Но дети смогут Снегурочку и Деда Мороза спасти и Ледяных великанов победить. А тогда и Ёлочка загорится, и со спасенными Дедом Морозом и Снегурочкой можно будет устроить настоящий праздник и получить подарок – спектакль!

«Я.ТЫ.ВМЕСТЕ#ТАНЦУЕМ». Театрализованная дискотека (6+).

2 января в 18:00.

6 января в 18:00.

Юные блогеры спорят, можно ли обойтись без Деда Мороза и Снегурочки, ведь они давно устарели? Вопрос решится dance-рулеткой: начнутся танцы, которые сейчас крутятся в токе. Только успевай повторять движения за ведущими и предлагать свои!





«Рождество по-взрослому». Театральный вечер (16+).

7 января в 16:00 и 19:00.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, загадки и викторины, конфеты и бокал шампанского для поднятия настроения, а главное - легендарный спектакль режиссера Виктора Антонова и Бориса Константинова «Железо», ведущая кукла которого - «Запорожец» в натуральную величину, позволят взрослым немножко побыть детьми: ждать чуда и поверить в добрую рождественскую сказку.



Негосударственный авторский театр «Аd Liberum»

Театр приглашает посмотреть сказку «Удивительная история Маленькой Колдуньи» (6+).

«Это волшебная сказка, которую мы готовим для вас и ваших любимых мальчишек и девчонок. Наше небольшое хулиганство, колдовство в одном действии порадует ребят дошкольного и школьного возраста, а также вас, уважаемые взрослые».

Спектакли пройдут 3 и 4 января.

Национальный музей Карелии

Сеансы «Экскурсионной мозаики» (6+) - это увлекательное путешествие по истории Карелии от глубокой древности до конца XIX века.

2 - 5 января: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

6 января: 11:00, 13:00, 15:00, 16:00.

8 - 9 января: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

Посетители совершат обзорную экскурсию по музею, познакомятся с тайнами наскальных рисунков, cредневековой Корелой, историей Петровского и Александровского заводов, губернским Петрозаводском и его жителями.

Мастер-класс «Рождественский сувенир» (6+).

2 - 6 января, 8 - 9 января: 12:00, 14:00, 16:00.

Новый год и Рождество - это время встреч, радости, подарков, сюрпризов. Рождественские праздники приносят в нашу обычную жизнь тепло и надежду на светлое будущее. Так хочется в эти дни наполнить свой дом атмосферой чуда и волшебства. Создать такое настроение помогают украшения для дома и елочные игрушки.

Мастер-класс «Рождественская бонбоньерка» (6+).

2 - 6 января: 11:00, 13:00, 15:00

Бонбоньерка – красиво оформленная коробочка для сладостей или других подарков, ее также можно использовать в качестве елочного украшения. Изначально ели оформлялись съедобными украшениями и являлись символами христианского Рождества: яблоки, пряники, печенье, золоченые орехи и маленькие коробочки с карамелью. Обычай украшать елку сладостями остался, а коробочки приобрели самые разные формы и оформление. На мастер-классе дети и взрослые сделают бонбоньерки своими руками.



Музей изобразительных искусств Карелии

Музей ИЗО приглашает на семейные мастер-классы.

Расписание занятий:

2 января – «Бельчонок» (6+). Техника: масляная пастель.

Художник: Черноситова Анна.

3 января – «Щелкунчик» (8+). Техника: смешанная.

Художник: Юрко Екатерина.

4 января – «Новогодний календарь» (8+). Техника: графика, аппликация. Художник: Борисова Ольга.

5 января – «Огнедышащий дракон» (8+). Техника: лепка, глина.

Художник: Борисова Ольга.

6 января – «Рождественское чудо» (8+). Техника: смешанная.

Художник: Юрко Екатерина.

7 января – «Новогодний календарь» (8+). Техника: графика, аппликация. Художник: Коршакова Марина.

8 января – «Брошь. Зимние ягоды» (12+). Техника: шерсть, валяние. Художник: Коршакова Марина.

Записаться на мастер-класс/узнать подробнее: +79114003844.

Городской выставочный зал

На каникулах Городской выставочный зал Петрозаводска будет работать 3, 4, 5, 6 января с 12:00 до 19:00 (касса до 18:30); а также 7 января с 12:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Петрозаводчан и гостей города приглашают посмотреть необычную выставку известного петербургского художника, сценографа, историка моды Софии Азархи «Детский альбом» (0+). Для дошкольников вход бесплатный.

Соединяя ткани с бумагой и кожей, используя утилизованные объекты, предметы быта, детские игрушки, она превращает отжившие свой срок вещицы в произведения искусства, наполняя их эстетическим и эмоциональным содержанием. Искусство Софии Азархи — это увлекательный мир театрализованных историй. Персонажи сказок и легенд, диковинные животные, птицы, рыбы, ангелы, воины, природные стихии и люди живут в едином пространстве художественных преображений.





Выставочный зал музея-заповедника «Кижи»

Кижский выставочный зал на пл.Кирова, 10 А приглашает детей и взрослых 3, 4, 5, 6 января с 12:00 до 16.00 на программу «Дыхание Рождества» (6+). Она включает в себя:

- Рождественскую гостиную: традиции и обычаи празднования Рождества в Заонежье;

- Интерактивную квест-экскурсию по выставке «Дыхание кисти»;

- Мастер-класс «Чудо-сани».

Начало программы в 12:00 и в 14:00. Запись по телефонам: 78-98-66, +79215274450.

Центр культуры «Петровский»

Петрозаводчан приглашают познакомиться с новым культурным пространством города и экспозицией «Декоративно-прикладное творчество Карелии», посетить увлекательные кулинарные и творческие мастер-классы (6+). Запись по телефону 8 (8142) 559-500 (доб. 109) или в Центре культуры «Петровский» по адресу ул. Андропова, д. 1 по будням с 10:00 до 18:00.

3 января, начало в 12:00.

- Мастер-класс по калиткам, чаепитие по-карельски от участницы шоу «Битва шефов» Насто

- Мастер-класс по печати на ткани «Мешочек для подарка». Мастер – Виктория Драгун

- Знакомство с экспозицией «Декоративно-прикладное творчество Карелии»

4 января, начало в 12:00.

- Мастер-класс «Карельские сульчины», чаепитие по-карельски от участницы шоу «Битва шефов» Насто.

- Мастер-класс «Зимний ангел». Мастер – Виктория Керн

- Знакомство с экспозицией «Декоративно-прикладное творчество Карелии»

5 января, начало в 12:00.

- Мастер-класс по калиткам, чаепитие по-карельски

- Мастер-класс «Зайчик на пальчик». Мастер – Наталья Кагачева

- Знакомство с экспозицией «Декоративно-прикладное творчество Карелии»

6 января, начало в 12.00

- Мастер-класс по калиткам, чаепитие по-карельски

- Мастер-шоу «Карельские национальные музыкальные инструменты». Ведущий – музыкант и Виталий Целобёнок

- Знакомство с экспозицией «Декоративно-прикладное творчество Карелии».

Судя по всему, в столице Карелии с 1 по 8 января будет нескучно. Портал «Петрозаводск говорит» желает вам приятного отдыха! // Фото: театры и музеи Петрозаводска.