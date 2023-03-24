«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки школы в Суоярви

Основные работы на объекте – возведение здания школы. В настоящее время ведётся монтаж подземного этажа. Эти работы завершатся к концу апреля, а с мая строители приступят к работам «выше нуля», т.е. монтажу 1, 2 и 3 этажей будущей школы. В ближайшие дни на объект будет доставлен новый башенный кран Zoomlion, под него готовятся подкрановые пути. Возведённое здание жители Суоярви увидят уже к началу осени. Параллельно с возведением здания будет выполняться вертикальная планировка, устройство основания под дорожные одежды, а также большой объём работ по устройству внутренних и наружных инженерных коммуникаций.

Напомним, общая площадь новой школы составит 6,5 тыс. кв.м. Здание школы трёхэтажное плюс подземный этаж, на нём разместятся необходимые технические помещения. Помимо учебных классов, на трёх этажах школы будут размещаться следующие помещения: 1 этаж - входная зона с гардеробами, обеденный зал площадью больше 150 кв.м., рассчитанный на 165 посадочных мест, спортивный зал площадью почти 550 кв.м., медицинский блок, помещения для групп продлённого дня; 2 этаж - актовый зал площадью 267 кв.м., рассчитанный на 204 места, интерактивный лазерный тир и школьный музей; 3 этаж - библиотека площадью свыше 200 кв.м. и административные помещения.

Что касается уличной территории, то и здесь будут все необходимые объекты: две площадки для подвижных игр (раздельные для 1-4 классов и для 5-9 классов), три площадки для физкультурных занятий, сектор для прыжков, беговые дорожки, площадка для баскетбола и волейбола, а также площадка для отдыха.

Окончание строительства, согласно договору, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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