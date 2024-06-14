Крышки вывалились из контейнера-дерева на Онежской набережной

Контейнер для сбора крышек от пластиковых бутылок вышел из строя.

В итоге содержимое вывалилось наружу. Гора разноцветных крышек образовалась на набережной Онежского озера в Петрозаводске. Об этом рассказали в паблике «Подслушано в Птз».

«Из-за поломки фиксатора на землю высыпались крышки от пластиковых бутылок из установленного для их сбора контейнера», - сообщили горожане.