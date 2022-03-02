Крыша жилого дома рухнула от снега в Приладожье

В поселке Хаапалампи Сортавальского района под тяжестью снега рухнула крыша жилого одноэтажного дома. Об этом сообщается в паблике «Подслушано в Сортавала».

По словам автора поста, за день до происшествия проживающие в доме пожилые люди обращались в управляющую компанию с просьбой убрать снег, поскольку они слышали треск. Управляющая компания никак не отреагировала, в результате 1 марта крыша обвалилась.

После происшествия крышу накрыли пленкой. В управляющей компании сослались на отсутствие денег и рекомендовали старикам восстанавливать ее самостоятельно. Фото источника