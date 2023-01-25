25 января 2023, 21:50
Крупный завод по выпуску древесных пеллет запустили в Карелии
Тысячи тонн готовой продукции уже произвели на предприятии в Пудожском районе
Выпускающий древесные пеллеты завод работает на территории Пудожского района. Проект запустила и реализует компания «Гринэнерджи Пудож», сообщил в своем Telegram глава Минэкономразвития РК Олег Ермолаев.
В эксплуатацию в прошлом году ввели четыре цеха: по изготовлению оцилиндрованного бревна, пилораму, финскую линию Раунтек, цех по производству брикет и тонкой оцилиндровки.
Закупили два лесовоза, топливозаправщик, погрузчик, трактор, экскаватор, трактор, запустили новую линию по производству пеллет. В прошлом году на заводе произвести уже 2000 тонн готовой продукции, это пеллеты и брикеты. // фото: freepik.com