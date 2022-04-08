08 апреля 2022, 19:21
Крупные районы Петрозаводска остались без электричества
Энергетики пытаются устранить повреждение на сетях в карельской столице
Сегодня в 17:50 в Петрозаводске несколько районов остались без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По информации ЕДДС, электроэнергия пропала на Перевалке, Древлянке, Кукковке, Зареке. Причиной стало повреждение на сетях. Энергетики занимаются его устранением.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. Фото pixabay.com/qimono