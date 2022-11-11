Крупнейшее месторождение хромовых руд в Карелии продадут на аукционе

Крупнейшее в Европе месторождение хромовых руд уйдет с молотка. Участок недр расположен в Пудожском районе Карелии. Аукцион пройдет 27 декабря, сообщает пресс-служба Роснедр в своем Telegram.

Речь идет о месторождении Аганозёрское, запасы в нем оцениваются более чем в 26,5 миллиона тонн руды. Стартовая цена торгов - 536,267 миллиона рублей.

Месторождение разведали в 1984 году, в нем есть как уже оцененные запасы полезных ископаемых, так и прогнозные. // фото: wirestock / Freepik.com