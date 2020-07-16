Крупная ОПГ разгромлена в Карелии

Правоохранители Карелии закончили расследование уголовных дел в отношении преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под суд отправятся 15 мужчин и 3 женщины в возрасте от 20 до 37 лет из нашей республики и Архангельской области. Они занимались незаконным оборотом наркотиков.

Как отметили в полиции, молодые люди занимались сбытом синтетических наркотиков через систему закладок. Их деятельность была четко налажена и строго засекречена, а роли четко распределены.

Первые задержания прошли еще в 2017 году. Далее был задержан и курьер, ввозивший наркотики в республику. Из незаконного оборота изъяли около 7 килограммов наркотика.

В итоге материалы уголовных дел составили 140 томов. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.