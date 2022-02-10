Круглосуточный пункт экспресс-тестирования открыт в Петрозаводске

В Петрозаводске открылся круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Пункт будет работать на базе республиканской инфекционной больницы. Жители Петрозаводска смогут пройти тест за 200 рублей в любое время, даже ночью. Результат будет известен через 20 минут.

Круглосуточный пункт тестирования открыт на фоне многочисленных жалоб горожан на очереди в поликлиниках.

Напомним, что за последние сутки в Карелии выявлены 1045 новых зараженных коронавирусом. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com