«Кросс нации» собрал более 900 любителей бега в Петрозаводске

«Кросс нации» собрал более 900 любителей здорового образа жизни в Петрозаводске, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». 17 сентября забеги в рамках всероссийской спортивной акции впервые прошли на Онежской набережной, здесь работал стартовый городок, площадки спорткомплекса ГТО и ориентирования.

Любители бега могли выбрать дистанцию на время или участвовать в массовом забеге на 1 км 900 метра. Аналогичную дистанцию преодолели любители скандинавской ходьбы. Самые юные участники спортивного фестиваля бежали 500 метров без учета времени. Победителей и призеров наградили, победители на различных дистанциях получили кубки министерства спорта РФ.

Впечатлениями от всероссийского дня бега поделился в соцсети и сити-менеджер Владимир Любарский.

«Такого количества физкультурников всех возрастов наша набережная не собирала уже давно. Это здорово и, на мой взгляд, это главное достижение сегодняшнего дня. В нашем городе живут активные энергичные и позитивные люди, которые не любят и не умеют сидеть без дела», - написал мэр и пожелал всем здоровья и удачных выходных. (фото со страницы главы города)