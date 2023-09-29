Креативная фотозона появилась в Карельской филармонии

В здании Карельской филармонии появилась новая фотозона. У входа посетителей встречают картонные фигуры Моцарта и Чайковского.

Если Моцарт одет сообразно времени, в котором он жил, то Петра Ильича Чайковского облачили в джинсы и футболку. Прическа и борода у русского классика - как будто он только что вышел из барбершопа.

Сотрудники театра «Творческая мастерская» (а он находится в одном с филармонией здании) рассказывают, что в первые секунды их взяла оторопь: слишком уж Чайковский в таком образе похож на директора театра Александра Побережного.

Главный посыл новой фотозоны - ходить на концерты классичской музыки модно. Возможно, петрозаводчане и полюбят фотографироваться с Чайковским и Моцартом. А заодно сходят на концерт. Можно также зайти в театр и сделать фото с Александром Побережным.