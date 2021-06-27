27 июня 2021, 09:00
Кратковременные дожди пройдут сегодня в Карелии
В некоторых районах республики 27 июня пройдут грозы и ливни
В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +24, +26.
В Карелии переменная облачность. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +23, +28, местами +16, +21.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +22;
В Кондопоге днем +27;
В Медвежьегорске днем +27;
В Олонце днем +25;
В Пудоже днем +28;
В Сегеже днем +24;
В Сортавале днем +25;
В Суоярви днем +26. (фото gtrkamur.ru)