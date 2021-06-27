Кратковременные дожди пройдут сегодня в Карелии

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +24, +26.

В Карелии переменная облачность. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +23, +28, местами +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +22;

В Кондопоге днем +27;

В Медвежьегорске днем +27;

В Олонце днем +25;

В Пудоже днем +28;

В Сегеже днем +24;

В Сортавале днем +25;

В Суоярви днем +26. (фото gtrkamur.ru)