03 мая 2023, 20:26
Красивые птицы попали в объектив видеоловушки в Карелии
Глухарки в заповеднике «Костомукшский» совершенно не боятся людей
Заповедник «Костомукшский» опубликовал очередной ролик из жизни обитателей карельских лесов. На этот раз в объектив видеоловушки попали красивые птицы.
«Так совпало, что в этот раз на видео попали не только две прогуливающиеся глухарки, но и наш старший научный сотрудник Юрий Красовский. Он приехал на снегоходе, чтобы снять видеоловушку»,
- говорится в описании к ролику.
На удивление, птиц нисколько не спугнул звук мотора снегохода. Лишь когда работник заповедника приблизился к ним, глухарки лениво улетели. // Фото: скриншот видео заповедника «Костомукшский»