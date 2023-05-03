Красивые птицы попали в объектив видеоловушки в Карелии

Заповедник «Костомукшский» опубликовал очередной ролик из жизни обитателей карельских лесов. На этот раз в объектив видеоловушки попали красивые птицы.

«Так совпало, что в этот раз на видео попали не только две прогуливающиеся глухарки, но и наш старший научный сотрудник Юрий Красовский. Он приехал на снегоходе, чтобы снять видеоловушку»,

- говорится в описании к ролику.

На удивление, птиц нисколько не спугнул звук мотора снегохода. Лишь когда работник заповедника приблизился к ним, глухарки лениво улетели. // Фото: скриншот видео заповедника «Костомукшский»