Крановщик застрял на высоте в жару и погиб

В Москве крановщик застрял в кабине на высоте 90 метров и погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, трагедия произошла на месте строительства высотки в столице. Отмечается, что мужчине стало плохо из-за жары, выбраться из кабины крана он не смог.

На место ЧП были направлены спасатели. Они долго не могли проникнуть в кабину крана - дул сильный ветер. Когда им это удалось, спасать было уже некого - рабочий умер.

По факту трагедии на стройплощадке проводится проверка. // Фото «Петрозаводск говорит»