Костомукшанин обокрал петрозаводских медсестер

Очередной криминальный инцидент 1 июня произошел в столице Карелии: медсестер БСМП обокрал злоумышленник. Нечистый на руку 41-летний костомукшанин тайно пробрался в раздевалку медучреждения.

«Как установили правоохранители, злоумышленник проник в раздевалку, в которой переодевается медперсонал, и похитил из двух находившихся там сумок денежные средства. В одной было около 3400 рублей, в другой - 500 рублей. Противоправные действия мужчины заметили медицинские сестры. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанного мужчину росгвардейцы передали правоохранителям. Ему грозит уголовная ответственность.