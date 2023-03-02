Космические зарплаты получили некоторые работники в Карелии

Карелиястат рассказал о том, работники каких отраслей в республике получили самые большие зарплаты в декабре 2022 года. Информация приводится на официальном сайте ведомства.

Так, в декабре самой высокооплачиваемой сферой деятельности в Карелии стали финансы и страхование. Сотрудники получили, в среднем, 130 636 рублей.

Также большие зарплаты получили работники сферы «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 129 115 рублей. На третьем месте - «деятельность профессиональная, научная и техническая» со средней зарплатой 103 835 рублей.

Меньше всего в декабре получили работники гостиниц и предприятий общественного питания - 32 331 рубль.

Напомним, средняя зарплата по республике в декабре составила 71 827 рублей. // Фото: unsplash.com