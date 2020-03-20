Косметолог рассказала о неожиданной опасности медицинских масок

Специалист из косметологии из Китая рассказала о проблемах, которые могут возникать из-за использования медицинских масок. По словам Юй Сяоин, использование профилактических средств можетбыть чревато воспалениями, отеками и аллергией.

Косметолог посоветовала аллергикам внимательно ознакомиться с составом медицинской маски, прежде чем начать ею пользоваться.

По словам эксперта, маски могут содержать полипропиленовые волокна, следовательно, в них лицо может потеть, также могут появиться волдыри и прыщи, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на РИА Новости. Косметолог посоветовала каждый вечер после использования маски умываться теплой водой, нанеся предварительно на лицо легкое молочко без отдушек.