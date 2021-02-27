Коронавирус выявлен за сутки у 14 детей в Карелии

В Карелии за прошедшие сутки возросло общее количество заболевших коронавирусом детей. Это следует из данных, опубликованных на страничке министра здравоохранения РК Михаила Охлопкова во «ВКонтакте».

По состоянию на 27 февраля, за весь период пандемии в республике заболели 3878 детей. 26 февраля сообщалось о 3864 заболевших детях. Таким образом, прирост составил 14 человек.

За все время пандемии в республике Covid-19 подтвердился у 40 833 человек. Умерли 303 пациента. Это люди, у которых в качестве первоначальной причины смерти указан Covid-19. Фото azatnewstv.am