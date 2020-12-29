Коронавирус убил еще трех человек в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1932 года рождения, жительница поселка Лоухи 1932 года рождения и петрозаводчанин 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболели – 348 человек, у 52 из них имеются симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

Выздоровели еще 504 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2097,5 случая, по Северо-Западу – 3344,2.

Изображение с сайта gor-dez.spb.ru