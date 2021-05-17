Коронавирус отнял у россиян полтора года здоровой жизни

За 2020 год продолжительность здоровой жизни россиянин сократилась до 58 лет и 11 месяцев, сообщает Газета.Ru со ссылкой на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики посчитали, что на фоне роста смертности на 18% россияне в среднем «потеряли» за пандемический год почти восемнадцать месяцев здоровой жизни.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это расчетный индикатор, который показывает, в течение какого периода человек сможет обладать хорошим самочувствием и не страдать от хронических болезней.

«Несвоевременная диагностика, обострение хронических заболеваний, отложенные из-за пандемии плановые операции, не говоря уже о последствиях самого коронавируса, крайне негативно повлияли на общее самочувствие россиян. Также в результате локдауна население стало вести гораздо менее подвижный образ жизни»,

— отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Результаты работы показывают, что при сохранении нынешних показателей здоровья и смертности средний российский мужчина еще за несколько лет до выхода на пенсию будет сталкиваться с проблемами со здоровьем. При доведении пенсионного возраста мужчин до 65 лет такой период составит около шести лет. Для средней россиянки зазор между прогнозируемой продолжительностью здоровой жизни и итоговым пенсионным возрастом в 60 лет будет меньше — около одного года.

Окончание срока здоровой жизни не означает, что человек становится инвалидом или оказывается нетрудоспособным. Однако в большинстве случаев у него появляются хронические заболевания, требующие постоянной поддерживающей терапии, говорят эксперты.

«Это могут быть болезни сердца, печени, почек, диабет, ревматоидный артрит, аутоимунные заболевания, бронхиальная астма и многие другие заболевания, которые не вычеркивают человека из экономической активности, но значительно осложняют его трудовую деятельность»,

— поясняет член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

По сравнению со снижением ожидаемой продолжительности жизни в 2020-м году на 1,84 года за счет избыточной смертности, прямо и косвенно связанной с COVID-19, «падение ожидаемой продолжительности здоровой жизни на 1,4 года не кажется чем-то катастрофичным», обращает внимание заместитель заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Сергей Тимонин.

Эксперты ожидают, что через несколько лет, когда снизится влияние «ковидного шока» на систему здравоохранения, показатель ожидаемой продолжительности жизни снова начнет расти. Особенно если власти будут больше внимания уделять предотвращению и борьбе с болезнями-«барьерами», такими как последствия употребления алкоголя, курения, некоторые инфекционные заболевания — ВИЧ и гепатиты, подчеркивает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она считает, что нагрузка на сферу здравоохранения и, как следствие, госбюджет в любом случае будет расти в ближайшие годы в связи со старением населения, нарастанием хронических заболеваний и тому подобное. // Фото: tvsamara.ru