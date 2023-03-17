«Короли улиц» Петрозаводска в страхе попрятались по норам

В карельской столице сейчас можно отыскать не только царь-лужу, но и встретить «королей улиц». Крыс травят, они плодятся и снова оккупируют помойки. В нескольких районах Петрозаводска впечатлительные петрозаводчане сняли короткие видео – полчища крыс в страхе разбегаются из-под ног.

Одно видео сделано рядом с «V-маркетом» на Ровио, 3.

«Хорошо, что хоть еще не нападают на людей»,

- комментирует запись паблик «Подслушано в Птз».

Второе видео снято на Ключевском шоссе, 13.

«Как вы считаете, это нормально, когда крысы так вольготно себя чувствуют в городе?» - задается вопросом сообщество.

В администрации столицы Карелии сообщили, что акции дератизации запланированы в период активного размножения грызунов - в апреле и августе. Для проведения дополнительной дератизации на придомовой территории горожанам советуют обращаться в управляющую организацию. // фото: unsplash.com