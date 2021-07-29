Константин Савандер высказался против однополых браков в России

Священник из Петрозаводска прокомментировал решение ЕСПЧ о регистрации в России однополых браков. Он считает, что в нашей стране это невозможно.

В Европейский суд по правам человека обратились три гомосексуальные пары, которым в России более 10 лет отказывают в заключении официального брака, так как, по российским законам, браком считается союз мужчины и женщины.

ЕСПЧ истцов поддержал и признал, что отказ в заключении однополых союзов нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Однополые пары так же способны, как и разнополые, вступать в серьезные отношения, при этом необходимо официальное признание и защита их отношений. На государствах лежит обязанность учитывать это,

- цитирует решение ЕСПЧ "Интерфакс".

При этом, Европейский суд не может прямо требовать от России признать однополые браки, однако считает, что государство должно найти компромисс. В свою очередь, у России есть основания не отвечать на решение суда, так как они противоречат законодательству и менталитету нашей страны.

Не ясно, какую цель преследует решение ЕСПЧ, в нашей стране нет предпосылок к тому, чтобы однополые союзов получили в обществе одобрение и поддержку, считает известный в Петрозаводске священник Константин Савандер:

Быть может в Европе такие законы принимают, чтобы способствовать сокращению населения Земли? Не знаю. Но с религиозной точки зрения это закончится так, как в Соддоме и Гоморре – такая «цивилизация» может погибнуть. И у таких «цивилизаций» нет будущего. Да и у любого нормального человека подобные «законы» вызывают омерзение и тошноту.

В то же время, ошибочно говорить о повсеместной практике регистрации однополых браков и в самой Европе, там также нет единого подхода к этому вопросу.

Например, в «нулевых» ЕСПЧ отклонил жалобу двух граждан Франции, которые также желали зарегистрировать однополый брак. Тогда суд счел, что государство может отказать в регистрации брака, если это противоречит внутреннему законодательству.

- рассказала специалист по международному праву Мария Ярмуш.

С тех пор многое изменилось, например, число гендеров сначала выросло до трех, а потом – до 80. Но и сейчас юридически подтверждать однополые союзы можно только в 16 странах. Всего же на территории Европы располагаются 50 стран (с учетом частично признанных), а в ЕС входят 28, то есть, регистрация однополых браков легализована только в трети европейских стран.

Таким образом, требование ЕСПЧ – это, скорее, проверка «личных границ» России на прочность, чем жизнеспособное решение, считают эксперты. В Госдуме было решено не исполнять требование европейского суда как противоречащее Конституции и навязывающее чуждые традиционному российскому обществу ценности.