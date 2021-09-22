22 сентября 2021, 16:33
Константин Опольский вышел в полуфинал мирового первенства по боксу
Спортсмен из Карелии бьется на чемпионате мира среди военнослужащих
Боксер из Карелии Константин Опольский вышел в полуфинал чемпионата мира среди военнослужащих. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Сегодня в четвертьфинальном поединке наш спортсмен одержал волевую победу над двукратным чемпионом Казахстана Адилетом Курметовым. Ранее Константин победил боксера из Конго - Алекса Массала.
В битве за выход в финал Опольский встретится с представителем Азербайджана. Поединок пройдет в пятницу, 24 сентября. Фото источника