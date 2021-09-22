Константин Опольский вышел в полуфинал мирового первенства по боксу

Боксер из Карелии Константин Опольский вышел в полуфинал чемпионата мира среди военнослужащих. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Сегодня в четвертьфинальном поединке наш спортсмен одержал волевую победу над двукратным чемпионом Казахстана Адилетом Курметовым. Ранее Константин победил боксера из Конго - Алекса Массала.

В битве за выход в финал Опольский встретится с представителем Азербайджана. Поединок пройдет в пятницу, 24 сентября. Фото источника