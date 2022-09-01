Константин Костин: «Губернатор должен быть лоббистом»

Автор: Иван Андреев

В Петрозаводске прошел общественно-политический форум «Карелия, вперед!» – на шести представительных площадках республиканские и федеральные эксперты обсуждали различные аспекты развития региона. С одним из самых содержательных докладов выступил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФОРГО), координатор экспертного совета партии «Единая Россия» Константин Костин, который дал оценку общественно-политической ситуации в Карелии и поделился своим видением главных факторов успеха субъектов РФ в нынешней реальности.

Как раскрыть потенциал региона

В последние несколько лет мы видим, что и в политической жизни Карелии, и в общественной жизни происходит процесс, который я бы даже не назвал прямой консолидацией – это процесс взаимопроникновения максимально большого количества людей, граждан, объединений, инициативных групп. И все это конечно способствует гармонизации политических и общественных отношений в республике. Впереди очень непростой год. И самое сложная задача, как мне кажется – это не пройти выборный период, а максимально смягчить воздействие негативных санкций, внешних негативных факторов на жизнь республики. Для того чтобы те программы развития, те программы улучшения жизни людей они действительно были реализованы. Как я уже сказал, потенциал для этого есть. По статистике в течении нескольких лет по всем показателям ситуация в регионе улучшилась. И очень важно, чтобы вот этот задел не был потрачен зря,

– с этих оценок Костин начал свое выступление.

Костин, который 20 лет занимается анализом развития регионов в РФ, подчеркивает, что у каждого из них есть сильные стороны, которые можно как реализовать, так и оставить невостребованными. Например, в Калуге удалось раскрутить инвестиционный кластер. Есть субъекты, в основе благосостояния которых лежат дорогостоящие природные богатства – например, газ и нефть. Но вне зависимости от фундамента, потенциал максимально раскрывается только через командную работу на всех уровнях – от губернатора до муниципальных депутатов.

Это обязательное условие эффективной успешной работы. Без этого нормально развиваться и улучшать жизнь людей невозможно,

– полагает Костин.

Он также считает, что основной запрос к власти со стороны общества – это обратная связь, наличие эффективных институтов этой связи. Таковыми должны стать общественные палаты и организации, парламенты и сове ты депутатов всех уровней.

Зачем нам вообще нужны депутаты? У них две всего функции: обратная связь с людьми и их политическое представительство в том органе власти, в который они избрались. Также важны медиа – и традиционные, и социальные медиа, любые способы коммуникации с людьми. Кстати, в Карелии достаточно активно все возможные площадки для этой коммуникации используются.

Кредитное благополучие

Оценка экономического положения в современных условиях всегда является делом достаточно деликатным: аудитория, которая не ощущает прибавления собственных доходов, скептически реагирует на упоминания о макроэкономических успехах – классическая проблема средней температуры по больнице. Однако других способов определять успехи и неудачи регионов на государственном уровне пока нет, поэтому эксперты ориентируются именно на них. По данным руководителя ФОРГО, у Карелии хорошие показатели в рейтинге по соотношению потребительской корзины к средней зарплате в регионе.

Проще говоря, этот показатель измеряет, сколько потребительских корзин помещается в одну зарплату. Здесь у Карелии очень хороший рост. Она в первой тройке по данным на 1 марта 2022 года. Республика находится в топ-25 и имеет третье место по темпам роста. Еще один интересный показатель – кредитное благополучие: измеряет, сколько жителей не берут кредиты, сколько жителей берут кредиты, с которыми могут справиться в рамках зарплаты. Здесь тоже у республики Карелия в рейтинге по стране 24 место. Это говорит о том, что в регионе есть достаточный потенциал для того, чтобы трудности, которые у всей страны будут в следующем году, преодолеть и максимально сгладить негативные последствия,

– сообщил Костин.

Фактор доверия

Эксперт назвал несколько важных факторов избирательной кампании – 2022. Во-первых, это повышение уровня тревожности в приграничных регионах – Калининградской, Курской и Белгородской области.

У вас тоже приграничный регион, но все-таки у вас в этом смысле он спокойный, потому что Белгород, Калининград – они напрямую в контексте последних событий подвергались тому или иному воздействию. Давление и провокации – то, с чем имеем дело каждый день.

Во-вторых – сокращение сроков избирательных кампаний в первую очередь по выборам глав субъектов. По его мнению, эффект консолидации вокруг кандидатуры, поддержанной президентом Путиным, по-прежнему силен. Однако тут кроется ловушка: некоторые региональные лидеры решают, чтораз практически все предопределено, зачем тратить силы и ресурсы для того, чтобы проводить полноценную избирательную кампанию.

Если мы посмотрим прогнозы, которые опубликовал Центральный банк и Министерство экономического развития, февраль-март следующего года – это достаточно серьезные негативные факторы, не очень хочется говорить слово кризис, но это где-то очень близко. И соответственно, тем, кто избирается сегодня, придется решать вопросы социального благополучия, развития территорий именно в этих непростых условиях. Смысл кампании в согласовании интересов между избирателями и избираемыми. Если этого не происходит, то могут возникнуть вопросы с доверием в следующем году. Тем, кто решил сократить избирательные кампании, я прогнозирую довольно серьезное падение. Сегодняшней стабильностью нужно пользоваться, чтобы пытаться консолидировать и сплотить вокруг своей программы, своих действий и планов как можно больше политических и общественных сил. Потому что губернатор должен быть не только хорошим управленцем, но и представителем региона в федеральном центре, лоббистом, способным продвигать программы региона внутри страны и за ее пределами. И доверие избирателей – ключевой фактор в данном контексте,

– сказал Константин Костин.