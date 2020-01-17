Конкурс «Зимние сказки Гипербореи» пройдет в Петрозаводске

В связи с аномально теплыми погодными условиями оргкомитет фестиваля «Гиперборея-2020» принял решение изменить даты проведения конкурса «Зимние сказки Гипербореи». Все желающие смогут принять в нем участие, как только выпадет снег, а подведение итогов состоится в конце февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурс организуют совместно управления образования и культуры администрации Петрозаводска. Его условия остаются прежними. В «Зимних сказках Гипербореи» могут участвовать образовательные учреждения и организации города и Карелии. Для этого необходимо собрать команду и соорудить фигуру из снега, льда и любых других вспомогательных материалов. Количество участников в сборной не ограничено. Допускается участие родителей, воспитателей и педагогов. В композиции обязательно должна присутствовать надпись: «Гиперборея-2020», также выложенная из снега, льда или из других подручных материалов.

Жюри традиционно оценит оформление, сложность, оригинальность и соответствие теме по десятибалльной шкале. Победители награждаются дипломами и памятными подарками.