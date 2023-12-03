Конкурс юных пианистов имени Шопена проходит в Петрозаводске

С 1 по 5 декабря в Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова проходит VIII Международный конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена. Впервые конкурс, посвященный музыке Шопена, проводился в Петрозаводске в 2009 году, в канун 200-летия со дня рождения композитора, и был первым в череде событий, отдавших дань памяти великому польскому композитору в России.

Конкурсов имени Фридерика Шопена не так много, а таких, на которых еще и звучит его музыка - и того меньше. И каждый раз такой конкурс - серьезное событие в музыкальном мире, именно поэтому на него съезжаются пианисты с разных концов материка, от Словении до Китая.

Такое масштабное мероприятие, как международный конкурс пианистов, консерватория проводит впервые с самого начала ограничительных мер, связанных с пандемией.

Подробности - в репортаже Юрия Крупянского.