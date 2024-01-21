21 января 2024, 12:35
Конфликт на берегу Ладоги закончился поножовщиной
Житель Петербурга ударил ножом деревенского старосту из-за спора о рыбацкой постройке
В Ленинградской области деревенский староста получил удар ножом в шею во время конфликта на берегу Ладожского озера. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, инцидент произошел в деревне Кошкино. 72-летний староста деревни общался с 54-летним жителем Санкт-Петербурга. Он предъявил мужчине требование демонтировать рыбацкий прибрежный самострой. Петербуржцу это сильно не понравилось, и он пустил в ход нож, после чего скрылся.
С ранением шеи пенсионер был доставлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch