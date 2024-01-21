Конфликт на берегу Ладоги закончился поножовщиной

В Ленинградской области деревенский староста получил удар ножом в шею во время конфликта на берегу Ладожского озера. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, инцидент произошел в деревне Кошкино. 72-летний староста деревни общался с 54-летним жителем Санкт-Петербурга. Он предъявил мужчине требование демонтировать рыбацкий прибрежный самострой. Петербуржцу это сильно не понравилось, и он пустил в ход нож, после чего скрылся.

С ранением шеи пенсионер был доставлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch