Конфискованные в Финляндии предметы искусства вернут в выходные

Конфискованные в Финляндии предметы искусства из российских музеев скоро возвратят на родину. Министр культуры РФ Ольга Любимова написала в своем Telegram, что Еврокомиссия дала на это добро.

– Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные,

- сообщила Любимова.

Она объяснила, что Еврокомиссия уточнила: временно конфискованные экспонаты не попадают под санкции. Это значит, что предметы искусства можно транспортировать в Россию.

Напомним, экспонаты, задержанные на финской границе, были частью двух выставок в Италии и одной – в Японии.

Пока что экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, ГМИИ им. Пушкина, музеев-заповедников «Царское село», «Павловск» и «Гатчина» находятся в хранилище музея Атенеум в Хельсинки. // Фото: www.mk.ru