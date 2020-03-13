Конференция «Женщина и бизнес» прошла в Петрозаводске

Конференция организована Корпорацией развития Республики Карелия при поддержке Министерства экономического развития и промышленности региона.

В рамках конференции были организованы деловая игра и мастер-классы, тренинги по профессиональной грамотности и семинары, посвящённые поддержке организаций малого и среднего бизнеса. Участницы конференции смогли получить новые знания, обменятся опытом, познакомиться с передовыми направлениями предпринимательской деятельности.

Считать себя «слабым полом» в бизнесе, представительницы делового мира не желают.

«У нас все хорошо. Разве что нам не хватает таких конференций, где можно завести новые знакомства, расширить клиентскую и партнерскую базы. Хорошую задумку реализовала Корпорация развития»,

– поделилась своими впечатлениями руководитель дизайн-студии по имени Виктория.

По мнению участниц конференции у «женского предпринимательства» масса особенностей. Например, у женщин чаще всего более высокая степень ответственности и способность к нестандартным решениям.

Неожиданное наблюдение о преимуществе женщин-предпринимателей назвала председатель комитета по развитию женского предпринимательства бизнес-объединения «Опора России» Елена Рудакова. По ее мнению, это преимущество заключается в том, что средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин, поэтому «слабый пол» может дольше строить свою карьеру.

И все же женский бизнес отличается от мужского. Участницы конференции говорили о влиянии на бизнес «женской эмоциональности» – она сказывается на взаимоотношениях с сотрудниками, партнерами и конкурентами по бизнесу.

Такое мнение высказала одна из участниц конференции, директор компании по торговле автозапчастями по имени Ксения.

«Женщины более эмоциональны. Им в этом плане сложнее… Допустим, с подчиненными девушки-руководители будут взаимодействовать мягко, входить в положение. А мужчина сказал бы строго, без эмоций»,

– считает Ксения.

По ее словам, женщинам было бы легче вести свой бизнес, если бы они были мужчинами просто потому, что большинство их партнеров по бизнесу – представители «сильного пола».

Но главное отличие заключается в необходимости совмещать работу с рождением и воспитанием детей. С этой точки зрения, женское предпринимательство нуждается в отдельной программе государственной поддержки.

«Я бы хотела, чтобы эта конференция называлась не «Женщина и бизнес», а «Женское предпринимательство». Чтобы государство определило женское предпринимательство в отдельный вид деятельности, как это произошло, например, с социальным предпринимательством»,

– обозначила свою позицию на конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнётова.

Её поддержала начальник отдела Управления труда и занятости Карелии Наталья Савенкова. Декретные отпуска, больничные по уходу за детьми, возможная утрата профессиональных навыков – так она обозначила основные проблемы женского предпринимательства. В связи с этим женщинам трудно конкурировать с мужчинами, а значит, представительницы слабого пола нуждаются в особых мерах господдержки.

«С 2019 года женщины, имеющие несовершеннолетних детей, были выделены в отдельную приоритетную категорию, которая при реализации своих бизнес-идей может претендовать на повышенный размер финансовой помощи в размере 200 тысяч рублей»,

– отметила Савенкова.

Специальная программа поддержки женского предпринимательства разработаны Фондом по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия.

«Это кредитный продукт, созданный для женщин-предпринимателей, субъектов МСП со сроком регистрации более 6 месяцев. На сегодняшний день ставка по кредиту составляет 4,5% годовых»,

– рассказала руководитель центра «Мой бизнес» и генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Карелия» Марина Кувшинова.

Женщины-предприниматели, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или являющиеся единоличными исполнительными органами юридического лица или учредителями юридического лица с долей не менее 50% могут получить кредит в размере до 5 миллионов рублей. Срок микрозайма – до 36 месяцев.

По слова Марины Кувшиновой, специфика государственной поддержки женского предпринимательства заключается в том, что содействие получают отдельные его направления. Например, социальное предпринимательство. В этой сфере задействованы в основном женщины. Для поддержки социального предпринимательства в Корпорации развития Карелии создан Центр инноваций в социальной сфере.

«Мы предлагаем представителям регионального бизнеса целый комплекс услуг. В Корпорацию можно обратиться с любым вопросом – и предпринимателям, и тем, кто только планирует открыть своё дело»,

– сказала руководитель организации.

Усилить господдержку женщин-предпринимателей поможет и появление такого понятия как «семейное предпринимательство».

Об этом сообщила на конференции бизнес-омбудсмен Елена Гнётова.

«Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые, организационные предпосылки для формирования инфраструктуры семейного предпринимательства»,

– сообщила Гнётова.

Она пояснила, каким критериям должно соответствовать «семейное предприятие».

«Когда члены одной семьи владеют более 50% доли в уставном капитале или голосующих акций, либо не менее 50% работников предприятия, которые работают по основному месту работы, относятся к членам одной семьи. Под членами семьи понимаются супруги, а также их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки. Вот такой семейный бизнес будет выделен в отдельную сферу и будет подлежать определённым льготам, определённым субсидиям»,

– пояснила Елена Гнетова.

Влияние женщин-предпринимателей на экономику будет усиливаться – в этом уверен и.о. Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев.

«Женское предпринимательство является одним из новых факторов роста экономики региона. На сегодняшний день карельские предпринимательницы представлены не только в торговле и сфере услуг, традиционных для женщин, но и в агропромышленном комплексе, строительстве и высокотехнологичных отраслях. В наших интересах открыть как можно более широкий простор развитию женского бизнеса, поэтому мы стараемся разрабатывать новые эффективные меры государственной поддержки для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности»,

– сказал руководитель министерства.

Согласно результатам исследования журнала «Форбс», число женщин в бизнесе сравняется с количеством бизнесменов-мужчин, и темпы роста мирового ВВП увеличатся вдвое. Такую мысли высказали на прошедшей конференции представители «Опоры России» в подтверждение тезиса о влиянии женского предпринимательства на мировую экономику.