Кондопожский ЦБК наращивает объем производства потребительской бумаги

1 апреля 2022 года в цехе потребительской продукции АО «Кондопожский ЦБК» (входит в состав группы компаний «Карелия Палп») запущено в работу новое современное оборудование - листорезательная машина. Производственная линия предназначена для изготовления пачек потребительской бумаги форматом А4.

Поступившее оборудование абсолютно новое для Кондопожского ЦБК. С запуском в работу листорезательной машины начинается новый виток жизни в цехе. Все, что раньше было в «полуручном» режиме, теперь переходит на автоматику,

- отметил началь­ник цеха Алексей Ясюкевич.

На листорезательном оборудовании планируется выпускать новый вид продукции - потребительскую бумагу «Ekkö». ООО «Карелия палп» представила новинку в ноябре 2021 года на международной выставке «PAP FOR-2021». Эта легкограммажная потребительская бумага является отличной альтернативой для использования не только в быту, но и в офисе. В отличие от привычной офисной бумаги, лист бумаги «Ekkö» весит всего 60 г/м2.

Уменьшение веса обусловлено тем, что при производстве не используются дополнительные наполнители. Состав бумаги «Ekkö» 100% экологичный и подходит для вторичной переработки. Для ее изготовления не используются отбеливающие вещества,

- отметил технический директор АО «Кондопожский ЦБК» Сергей Байдин.

Потребительская бумага «Ekkö» обладает всеми качествами привычной офисной бумаги: хорошая читаемость и четкость напечатанного текста, чернила не протекают и не просвечивают. Отказ от использования отбеливающих химических веществ придает бумаге естественный природный оттенок.

Потребительская бумага «Ekkö» является новым видом продукции Кондопожского ЦБК и планируется для реализации на внутреннем рынке региона и страны.

Фото предоставлены АО «Кондопожский ЦБК».