06 февраля 2023, 13:41
Кондопожские «армейцы» пропустили пять шайб за период и проиграли
Драматичная игра в Южно-Сахалинске завершилась поражением «СКА-Карелии»
Сегодня в Южно-Сахалинске хоккейный клуб «СКА-Карелия» проводил повторный матч первенства МХЛ с командой «Сахалинские акулы».
Игра складывалась удачно для кондопожан. После двух периодов «армейцы» вели со счетом 2:0. Однако в третьей двадцатиминутке характер матча кардинально изменился. Хозяева сначала сравняли счет, а в самой концовке вырвали победу. Итог - поражение «СКА-Карелии» со счетом 3:5.
Напомним, накануне кондопожанам удалось обыграть «акул». Вчерашняя игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев». // Фото: пресс-служба МХК «Сахалинские акулы»