Кондопожские «армейцы» пропустили пять шайб за период и проиграли

Сегодня в Южно-Сахалинске хоккейный клуб «СКА-Карелия» проводил повторный матч первенства МХЛ с командой «Сахалинские акулы».

Игра складывалась удачно для кондопожан. После двух периодов «армейцы» вели со счетом 2:0. Однако в третьей двадцатиминутке характер матча кардинально изменился. Хозяева сначала сравняли счет, а в самой концовке вырвали победу. Итог - поражение «СКА-Карелии» со счетом 3:5.

Напомним, накануне кондопожанам удалось обыграть «акул». Вчерашняя игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев». // Фото: пресс-служба МХК «Сахалинские акулы»