Кондопожская хоккейная команда уступила в Череповце

Сегодня команда «Хорс Карелия» провела свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В Череповце карельские хоккеисты играли с местным «Алмазом».

Матч прошел с преимуществом хозяев. После первого периода счет не был открыт. Вторая игровая двадцатиминутка принесла результат 3:1 в пользу «Алмаза». Итоговый счет - 4:1.

«Хорс Карелия» остается на 37-м месте в турнирной таблице. В 48 играх команда одержала всего четыре победы. // Фото: unsplash.com / Krzysztof Baran