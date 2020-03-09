Кондопожанин на лыжах добрался до печально известного перевала Дятлова

Житель Кондопоги Андрей Минин в составе группы туристов из Москвы, Екатеринбурга, Сургута, Самары и Красногорска совершил 9-дневный лыжный поход к перевалу Дятлова.

«Поход был бомбический, всего не передать! Прошли 100 км только на лыжах, об остальных видах транспорта молчу. Перевал Дятлова встретил нас шквалистым ветром и снегом, что ещё больше предавало этому походу красоты. Команда просто супер!»,

- написал Андрей на своей стене Вконтакте.

Доволен походом и инструктор КСП «Спутник» Николай Сташков: «Ура! Все дошли, с погодой повезло, хотя на хребте было несладко».



На сайте клуба сообщается, что этот маршрут характеризуется полной автономностью и поэтому требует от участников хорошей физической формы. Необходимо иметь туристические лыжи и уметь на них «стоять».

Одной из достопримечательностей маршрута является печально известный перевал Дятлова, где в феврале 1959 года при невыясненных обстоятельствах погибли 9 туристов из Уральского Политехнического института. В 2019 году исполняется 60 лет со дня гибели группы Дятлова. Неподалёку от перевала находится гора Солат-Сяхла, что в переводе с мансийского – гора мертвецов.

По итогам похода участники выполняют норматив на присвоение 3 разряда по спортивному туризму, получают справку о прохождении маршрута и значок «Турист России».